Помощница министра финансов США Розенберг обсудила в Британии санкции против РФ

Помощница американского министра по борьбе с финансированием терроризма Элизабет Розенберг совершила визит в Британию, в ходе которого обсудила с местными должностными лицами антироссийские санкции. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства. Так, вопрос соблюдения ограничений обсуждался с представителями частного сектора Соединённого Королевства. С ними Розенберг также затронула тему отмывания денег.

"Она встретилась с представителями британского кабмина, чтобы обсудить представляющие взаимный интерес вопросы, в том числе нормы регулирования цифровых активов, прозрачность в работе корпораций, уклонение от санкций и обеспечение их соблюдения, потолок цен на российскую нефть и другие вопросы", — отметили в Минфине США, уточнив, что встречи проходили 9 и 10 февраля.

Кроме того, в фокусе внимания были совместные геополитические вызовы, добавили в ведомстве.