Помощница министра финансов США Розенберг обсудила в Британии санкции против РФ
Помощница американского министра по борьбе с финансированием терроризма Элизабет Розенберг совершила визит в Британию, в ходе которого обсудила с местными должностными лицами антироссийские санкции. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства. Так, вопрос соблюдения ограничений обсуждался с представителями частного сектора Соединённого Королевства. С ними Розенберг также затронула тему отмывания денег.
"Она встретилась с представителями британского кабмина, чтобы обсудить представляющие взаимный интерес вопросы, в том числе нормы регулирования цифровых активов, прозрачность в работе корпораций, уклонение от санкций и обеспечение их соблюдения, потолок цен на российскую нефть и другие вопросы", — отметили в Минфине США, уточнив, что встречи проходили 9 и 10 февраля.
Кроме того, в фокусе внимания были совместные геополитические вызовы, добавили в ведомстве.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе не ожидали такой эффективности противостояния РФ экономическим угрозам. Об этом он сообщил в ходе встречи с представителями авиационной отрасли.
ТАСС / Zuma