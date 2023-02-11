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11 февраля, 20:01

Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардией Дзюбу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя командующего Национальной гвардией Руслана Дзюбы. Документ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

"Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины", — говорится в указе.

Ещё одним указом он поменял состав Совета национальной безопасности Украины. Включил туда нового главу Министерства внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Оба были утверждены Верховной радой на новых должностях 7 февраля.

Генерал с внешностью мясника: Чем известен Василь Малюк, которого Зеленский назначил главой Службы безопасности Украины

Генерал с внешностью мясника: Чем известен Василь Малюк, которого Зеленский назначил главой Службы безопасности Украины

Напомним, в последнее время Зеленский проводит масштабные кадровые перестановки. Так, на днях он назначил новых глав нескольких регионов. В двух областях ими стали бывшие сотрудники СБУ.

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Офис президента Украины

Андрей Григорьев
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