Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардией Дзюбу

Ещё одним указом он поменял состав Совета национальной безопасности Украины. Включил туда нового главу Министерства внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Оба были утверждены Верховной радой на новых должностях 7 февраля.