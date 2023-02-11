Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардией Дзюбу
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя командующего Национальной гвардией Руслана Дзюбы. Документ опубликован на официальном сайте украинского лидера.
"Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины", — говорится в указе.
Ещё одним указом он поменял состав Совета национальной безопасности Украины. Включил туда нового главу Министерства внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Оба были утверждены Верховной радой на новых должностях 7 февраля.
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Напомним, в последнее время Зеленский проводит масштабные кадровые перестановки. Так, на днях он назначил новых глав нескольких регионов. В двух областях ими стали бывшие сотрудники СБУ.
Офис президента Украины