Учёные предупредили о малоизвестной опасности для беременных
Американские врачи выяснили, что дым от лесных пожаров может вызвать преждевременные роды
Дым от лесных пожаров увеличивает риск преждевременных родов, выяснили учёные из Стэнфордского университета. Результаты исследований они опубликовали в издании American Journal of Obstetrics & Gynecology.
Такие выводы удалось сделать, основываясь на данных о госпитализации свыше 2,5 миллиона женщин в 2007–2012 годах в Калифорнии. Эту информацию сравнили с графиком о состоянии задымлённости атмосферы из-за лесных пожаров. Как выяснилось, риск преждевременных родов повышался при воздействии дыма на женщин.
В рамках исследования изучались данные женщин, которые подвергались влиянию дыма от природных пожаров в среднем на протяжении семи с половиной дней. Выяснилось, что в каждый дополнительный такой день риск родить раньше срока увеличивался.
Ранее врач Виктория Фисюк рассказала, какой период беременности считается наиболее опасным. Впрочем, она посоветовала обязательно наблюдаться у специалиста на всех этапах вынашивания плода.
Freepik / Senivpetro