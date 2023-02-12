Учёные предупредили о малоизвестной опасности для беременных

Дым от лесных пожаров увеличивает риск преждевременных родов, выяснили учёные из Стэнфордского университета. Результаты исследований они опубликовали в издании American Journal of Obstetrics & Gynecology.

Такие выводы удалось сделать, основываясь на данных о госпитализации свыше 2,5 миллиона женщин в 2007–2012 годах в Калифорнии. Эту информацию сравнили с графиком о состоянии задымлённости атмосферы из-за лесных пожаров. Как выяснилось, риск преждевременных родов повышался при воздействии дыма на женщин.

В рамках исследования изучались данные женщин, которые подвергались влиянию дыма от природных пожаров в среднем на протяжении семи с половиной дней. Выяснилось, что в каждый дополнительный такой день риск родить раньше срока увеличивался.