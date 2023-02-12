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11 февраля, 22:06

Американский F-22 сбил очередной неопознанный объект

Трюдо: Над Канадой сбит неопознанный объект

<p>Истребитель F-22. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Lockheed/Boeing_F-22_Raptor#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F-22_Raptor_edit1_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">US Air Force</a></p>

Истребитель F-22. Фото © Wikipedia / US Air Force

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сбило в небе над Канадой неопознанный объект. Об этом заявил премьер страны Джастин Трюдо.

"Я отдал приказ сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады. NORAD сбило этот объект над Юконом. Канадские и американские самолёты были подняты в воздух, и американский F-22 успешно поразил объект", — говорится в сообщении на странице Трюдо в "Твиттере".

Он добавил, что созвонился с президентом США Джо Байденом. А также сообщил, что канадские военные теперь найдут и проанализируют обломки сбитого летательного объекта. Премьер Канады поблагодарил за охрану воздушного пространства Северной Америки.

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Напомним, перед этим в NORAD сообщили о появлении очередного неопознанного летательного объекта в небе над Северной Америкой. По данным СМИ, речь могла идти даже не об одном таком.

Андрей Григорьев
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