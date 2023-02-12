Американский F-22 сбил очередной неопознанный объект

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сбило в небе над Канадой неопознанный объект. Об этом заявил премьер страны Джастин Трюдо.

"Я отдал приказ сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады. NORAD сбило этот объект над Юконом. Канадские и американские самолёты были подняты в воздух, и американский F-22 успешно поразил объект", — говорится в сообщении на странице Трюдо в "Твиттере".

Он добавил, что созвонился с президентом США Джо Байденом. А также сообщил, что канадские военные теперь найдут и проанализируют обломки сбитого летательного объекта. Премьер Канады поблагодарил за охрану воздушного пространства Северной Америки.