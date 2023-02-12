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11 февраля, 23:37

Анархисты устроили бои с полицией на улицах Милана

RaiNews24: В Милане произошли столкновения между анархистами и полицией

<p>Акция анархистов в Милане. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Corriere/status/1624464569463721985" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Corriere</a></p>

Акция анархистов в Милане. Фото © Twitter / Corriere

Между итальянскими анархистами и сотрудниками правоохранительных органов произошли новые столкновения в Милане. Вышедшие на несанкционированную акцию выступили против содержания в тюрьме строгого режима их единомышленника Альфредо Коспито. Ему дали пожизненный срок за серию экстремистских акций.

Как сообщил новостной телеканал RaiNews24, 20 октября Коспито объявил голодовку, протестуя против условий содержания. С тех пор он похудел на 45 килограммов. Его ходатайство о смягчении режима было отклонено 9 февраля министром юстиции Италии Карло Нордио. А 11 февраля местные СМИ узнали, что арестант переведён из тюрьмы "Опера" в городскую больницу Сан-Паоло. Там его держат под усиленной охраной.

На манифестацию вышло около 400 человек. Они вели себя крайне агрессивно: разбивали витрины и автомобили на улицах. Полиции для остановки дебоша пришлось применить слезоточивый газ. Протестующие в ответ стали кидать в полицейских петарды, бутылки, камни и дымовые шашки. Правоохранительным органам удалось задержать 11 человек. Шести полицейским понадобилась медицинская помощь. Министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Маттео Сальвини намерен предложить Совету министров Италии "принять жёсткие меры против этих преступников.

Подобные манифестации анархистов проводились в последние недели в Милане и Риме уже несколько раз, заканчиваясь беспорядками и задержаниями. В декабре демонстрации проходили также в Турине, Болонье и некоторых других крупных городах — как Европы, так и Латинской Америки. Участников акций в защиту Коспито подозревают в нескольких актах вандализма в отношении итальянских дипломатических учреждений, в частности в Афинах, Барселоне и Берлине. Министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что такие преступные акции и проявления насилия "не запугают итальянское государство".

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Ранее Лайф писал, что во Франции протестовать против пенсионной реформы вышло около миллиона человек. Всеобщая конфедерация труда заявляет, что количество манифестантов достигло двух с половиной миллионов человек.

Арина Родионова
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