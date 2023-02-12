Британия задумалась о выпуске своего оружия сразу на Украине

Великобритания обсуждает с Киевом возможность запуска производства на Украине совместных предприятий по выпуску вооружения. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Как пишет издание, ссылаясь на источник в компании – подрядчике Минобороны королевства, цель этих переговоров — добиться того, чтобы Великобритания стала первой среди партнёров Украины в ЕС, подписавшей соответствующие контракты. При этом на данный момент подобные переговоры ведут многие европейские предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Вместе с тем в Минобороны Великобритании, а также в канцелярии премьера Риши Сунака не стали давать никаких комментариев, сославшись на то, что это переговоры между компаниями. По мнению опрошенных СМИ экспертов, такие договорённости в Лондоне могут и правда преподнести не как политические, а как коммерческие, хотя без государственного одобрения подобные проекты невозможны.

Эти договорённости, считают эксперты, укрепят политическую связь между Украиной и королевством, но могут привести к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. На данный момент киевские власти стараются наладить производство на территории страны артиллерийских установок и бронетехники по западным лекалам, что может сделать переход на стандарты НАТО более быстрым.