Британия задумалась о выпуске своего оружия сразу на Украине
Telegraph: Лондон обсуждает с Украиной производство в этой стране британского оружия
Великобритания обсуждает с Киевом возможность запуска производства на Украине совместных предприятий по выпуску вооружения. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.
Как пишет издание, ссылаясь на источник в компании – подрядчике Минобороны королевства, цель этих переговоров — добиться того, чтобы Великобритания стала первой среди партнёров Украины в ЕС, подписавшей соответствующие контракты. При этом на данный момент подобные переговоры ведут многие европейские предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Вместе с тем в Минобороны Великобритании, а также в канцелярии премьера Риши Сунака не стали давать никаких комментариев, сославшись на то, что это переговоры между компаниями. По мнению опрошенных СМИ экспертов, такие договорённости в Лондоне могут и правда преподнести не как политические, а как коммерческие, хотя без государственного одобрения подобные проекты невозможны.
Эти договорённости, считают эксперты, укрепят политическую связь между Украиной и королевством, но могут привести к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. На данный момент киевские власти стараются наладить производство на территории страны артиллерийских установок и бронетехники по западным лекалам, что может сделать переход на стандарты НАТО более быстрым.
Ранее стало известно, что Лондон собирается передать Украине более дальнобойное вооружение, чтобы "нарушить возможности России" по нанесению ударов.
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