Россиянам могут начать возвращать долги по зарплате из средств федерального бюджета

Минтруд РФ предложил выплачивать задолженность по заработной плате обанкротившихся компаний из средств федерального бюджета. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект сообщает "Российская газета" .

При этом сумма выплаты не может превышать размера трёх среднемесячных окладов, которые отмечаются в регионе, где находится работник. По словам экспертов, средняя задолженность предприятий перед банкротством может составлять 30%, а вернуть подобные суммы является крайне сложной задачей для компании из-за процедуры банкротства, которая может полностью обесценить средства из-за инфляции. Новая процедура подразумевает, что работники смогут получить зарплату, не дожидаясь окончания процесса.