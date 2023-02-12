В Генассамблее ООН вынесут на голосование антироссийскую резолюцию к годовщине СВО

Проект антироссийской резолюции с осуждением специальной военной операции (СВО) будет вынесен на голосование в Генеральной Ассамблее ООН 23 февраля к годовщине её начала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Предполагается, что документ будет проработан на "формуле мира", которую ранее предлагал президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, участие в заседании могут принять госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель и ряд министров иностранных дел стран Европы. 24 февраля же ожидается заседание Совбеза ООН, в котором могут принять участие главы МИД Германии, Франции и стран ЕС.