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Регион
Опубликовано 12 февраля 2023, 05:52

В Генассамблее ООН вынесут на голосование антироссийскую резолюцию к годовщине СВО

Проект антироссийской резолюции с осуждением специальной военной операции (СВО) будет вынесен на голосование в Генеральной Ассамблее ООН 23 февраля к годовщине её начала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Предполагается, что документ будет проработан на "формуле мира", которую ранее предлагал президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, участие в заседании могут принять госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель и ряд министров иностранных дел стран Европы. 24 февраля же ожидается заседание Совбеза ООН, в котором могут принять участие главы МИД Германии, Франции и стран ЕС.

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Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отреагировало на жестокое обращение ВСУ с российскими военнопленными, выразив Киеву свою обеспокоенность этим фактом.

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AP / TASS

Артур Белкин
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