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12 февраля, 06:48

В Петербурге грабители устроили "автоматрёшку" из угнанного "мерседеса" и грузовика

В Петербурге полиция задержала мужчин, спрятавших угнанную иномарку в кузове "газели"

<p>Угнанная иномарка в кузове грузовой "газели". Обложка © VK / <a href="https://vk.com/dorinspb?z=photo-167992610_457291104/wall-167992610_213590" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Дорожный инспектор"</a></p>

Угнанная иномарка в кузове грузовой "газели". Обложка © VK / "Дорожный инспектор"

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали двоих мужчин, угнавших автомобиль у местной жительницы. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Указывается, что ранее Mercedes E200d был угнан у петербурженки. Во время патрулирования полиция увидела подозрительную "газель" в Калининском районе. В кузове этой машины правоохранители в итоге нашли иномарку. В отношении виновных в её угоне возбуждено уголовное дело.

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Светлана Оперук
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