В Петербурге грабители устроили "автоматрёшку" из угнанного "мерседеса" и грузовика

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали двоих мужчин, угнавших автомобиль у местной жительницы. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Указывается, что ранее Mercedes E200d был угнан у петербурженки. Во время патрулирования полиция увидела подозрительную "газель" в Калининском районе. В кузове этой машины правоохранители в итоге нашли иномарку. В отношении виновных в её угоне возбуждено уголовное дело.