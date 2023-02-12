В Петербурге грабители устроили "автоматрёшку" из угнанного "мерседеса" и грузовика
В Петербурге полиция задержала мужчин, спрятавших угнанную иномарку в кузове "газели"
Угнанная иномарка в кузове грузовой "газели". Обложка © VK / "Дорожный инспектор"
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали двоих мужчин, угнавших автомобиль у местной жительницы. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Указывается, что ранее Mercedes E200d был угнан у петербурженки. Во время патрулирования полиция увидела подозрительную "газель" в Калининском районе. В кузове этой машины правоохранители в итоге нашли иномарку. В отношении виновных в её угоне возбуждено уголовное дело.
Ранее в Подмосковье полицейский застрелил напавшего на него автоугонщика с зубилом. Правоохранители вызвали медиков, а до их приезда оказывали раненому первую помощь, однако мужчина скончался.