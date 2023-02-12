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12 февраля, 06:48

Россияне после новогодних праздников стали больше тратить на фитнес

"Чек индекс": Россияне увеличили траты на фитнес в январе на 10%

В январе 2023 года россияне увеличили свои средние траты на занятия фитнесом и походы в спортзал на 10%, до отметки в 3480 рублей, в сравнении с аналогичными показателями годом ранее. Такие данные приводит РИА "Новости" со ссылкой на аналитиков сервиса "Чек индекс".

"Средний чек на фитнес-услуги и тренажёрные залы составил 3480 рублей, увеличившись на 10%, рост числа покупок — на 1%", — говорится в сообщении.

В число самых популярных покупок вошли абонементы в тренажёрный зал, детские браслеты и услуги фитнес-тренера. Помимо силовых тренировок россияне интересуются стретчингом и такими программами, как "Здоровая спина" и "Красивые ягодицы". А вот интерес к спорттоварам, напротив, скатился немного вниз.

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Артур Белкин
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