Водолазы ищут в Волге тело мужчины, провалившегося вместе с авто под лёд

В Саратовской области автомобиль провалился под лёд реки Волги, в салоне в тот момент находились двое мужчин. Об этом в телеграм-канале сообщил руководитель Управления безопасности жизнедеятельности правительства области Юрий Юрин.

"В Гагаринском районе, в селе Усть-Курдюм, на реке Волге под лёд провалился автомобиль "Нива", в котором находились два человека", — говорится в сообщении.

Соответствующая информация в службу "112" поступила в 23:17. Один из находившихся в салоне автомобиля смог выбраться, а второй, предположительно, нет. Сейчас водолазы ищут тело мужчины. Пострадавшему спасатели оказали необходимую помощь и передали медикам скорой помощи.