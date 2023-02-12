Водолазы ищут в Волге тело мужчины, провалившегося вместе с авто под лёд
Автомобиль с двумя мужчинами провалился под лёд реки Волги в Саратовской области
Водолаз ищет тело мужчины, который вместе с машиной провалился под лёд Волги. Обложка © Telegram / Юрий Юрин
В Саратовской области автомобиль провалился под лёд реки Волги, в салоне в тот момент находились двое мужчин. Об этом в телеграм-канале сообщил руководитель Управления безопасности жизнедеятельности правительства области Юрий Юрин.
"В Гагаринском районе, в селе Усть-Курдюм, на реке Волге под лёд провалился автомобиль "Нива", в котором находились два человека", — говорится в сообщении.
Соответствующая информация в службу "112" поступила в 23:17. Один из находившихся в салоне автомобиля смог выбраться, а второй, предположительно, нет. Сейчас водолазы ищут тело мужчины. Пострадавшему спасатели оказали необходимую помощь и передали медикам скорой помощи.
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