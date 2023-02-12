Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 февраля, 07:06

Водолазы ищут в Волге тело мужчины, провалившегося вместе с авто под лёд

Автомобиль с двумя мужчинами провалился под лёд реки Волги в Саратовской области

<p>Водолаз ищет тело мужчины, который вместе с машиной провалился под лёд Волги. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/u_yurin/1150" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юрий Юрин</a></p>

Водолаз ищет тело мужчины, который вместе с машиной провалился под лёд Волги. Обложка © Telegram / Юрий Юрин

В Саратовской области автомобиль провалился под лёд реки Волги, в салоне в тот момент находились двое мужчин. Об этом в телеграм-канале сообщил руководитель Управления безопасности жизнедеятельности правительства области Юрий Юрин.

"В Гагаринском районе, в селе Усть-Курдюм, на реке Волге под лёд провалился автомобиль "Нива", в котором находились два человека", — говорится в сообщении.

Соответствующая информация в службу "112" поступила в 23:17. Один из находившихся в салоне автомобиля смог выбраться, а второй, предположительно, нет. Сейчас водолазы ищут тело мужчины. Пострадавшему спасатели оказали необходимую помощь и передали медикам скорой помощи.

Пропавших на Сахалине двух мужчин и ребёнка нашли живыми

Пропавших на Сахалине двух мужчин и ребёнка нашли живыми

Ранее на Сахалине лёд проломился под палатками рыбаков. По словам одного из них, во всём виновата нахлынувшая ниоткуда большая волна. Вещи вместе с рыбацким шатром унесло в открытое море.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Происшествия
  • Авто
  • Саратовская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров