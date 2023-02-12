Снег и гололедица: Москвичам рассказали, какой погоды ждать 12 февраля
Синоптик Леус: Снег и рост атмосферного давления ожидаются в Москве 12 февраля
Сегодня, 12 февраля, в Москве ожидается кратковременный снег, на дорогах и тротуарах будет гололедица. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, центр которого уходит на восток Черноземья. <...> Преимущественно в первой половине дня пройдёт кратковременный снег, возможны метели, на дорогах и тротуарах гололедица", — сказал он.
Так, днём в столице будет от -3 до -5 градусов, а в области от -2 до -7 градусов. Ветер в Москве ожидается северный, скорость 5–10 метров в секунду, а утром и днём — с порывами до 11–16 метров в секунду. Во второй половине дня будет облачная погода. Вместе с тем к вечеру вырастет атмосферное давление — до 752 миллиметров ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил об обильном снегопаде и метели в выходные. В связи с этим в Московском регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности.
ТАСС / Сергей Фадеичев