Снег и гололедица: Москвичам рассказали, какой погоды ждать 12 февраля

Сегодня, 12 февраля, в Москве ожидается кратковременный снег, на дорогах и тротуарах будет гололедица. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, центр которого уходит на восток Черноземья. <...> Преимущественно в первой половине дня пройдёт кратковременный снег, возможны метели, на дорогах и тротуарах гололедица", — сказал он.

Так, днём в столице будет от -3 до -5 градусов, а в области от -2 до -7 градусов. Ветер в Москве ожидается северный, скорость 5–10 метров в секунду, а утром и днём — с порывами до 11–16 метров в секунду. Во второй половине дня будет облачная погода. Вместе с тем к вечеру вырастет атмосферное давление — до 752 миллиметров ртутного столба.