В Госдуме рассказали, как США и Запад приближают мир к апокалипсису
Депутат ГД Шеремет: Поставки Западом дальнобойных ракет Киеву толкают мир к апокалипсису
Поставки западными странами вооружений на Украину, в том числе и дальнобойных ракет, ведут мир к апокалипсису. Об этом РИА "Новости" заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
"Заявлениями о намерении поставить Украине дальнобойные ракеты и бомбы западные страны, прежде всего США и Британия, открывают ящик Пандоры, толкают мир в смертельную опасность и к апокалипсису, после которого обратно пути уже не будет", — отметил Шеремет.
По мнению парламентария, тактика насыщения Украины смертоносным оружием не принесёт успеха и не позволит Киеву победить в конфликте. Поэтому мировым политикам необходимо взвешенно и выверенно действовать в системе международных отношений.
Ранее Лайф рассказывал, что в начале февраля Европарламент принял резолюцию с призывом передать ВСУ истребители и дальние ракеты. Документ носит рекомендательный характер и не является обязательным к исполнению.
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