Поставки западными странами вооружений на Украину, в том числе и дальнобойных ракет, ведут мир к апокалипсису. Об этом РИА "Новости" заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

"Заявлениями о намерении поставить Украине дальнобойные ракеты и бомбы западные страны, прежде всего США и Британия, открывают ящик Пандоры, толкают мир в смертельную опасность и к апокалипсису, после которого обратно пути уже не будет", — отметил Шеремет.

По мнению парламентария, тактика насыщения Украины смертоносным оружием не принесёт успеха и не позволит Киеву победить в конфликте. Поэтому мировым политикам необходимо взвешенно и выверенно действовать в системе международных отношений.