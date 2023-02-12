ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 февраля 2023, 12:16

ВС России поразили две бригады ВСУ, уничтожив до 80 бойцов на Купянском направлении

Российские военные за сутки поразили скопления живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ на Купянском направлении, в общей сложности противник лишился до 80 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и действиями штурмовых групп Западной группировки войск поражены подразделения 14-й и 92-й мехбригад ВСУ в районах населённых пунктов Гряниковка, Двуречная, Першотравневое, Тимковка, Масютовка и Крахмальное Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в этом же районе украинская сторона потеряла шесть автомобилей и одну гаубицу Д-20, добавил Конашенков.

ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ в районе Павловки и Угледара, уничтожив более 50 бойцов
ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ в районе Павловки и Угледара, уничтожив более 50 бойцов

Ранее Лайф писал, что российские войска уничтожили свыше 250 украинских бойцов и две гаубицы США на Донецком направлении. Также противник лишился боевой машины пехоты, четырёх автомобилей и двух артиллерийских систем М777 производства США.

BannerImage

VK / Минобороны России

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar