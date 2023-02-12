ВС России поразили две бригады ВСУ, уничтожив до 80 бойцов на Купянском направлении
Российские военные за сутки поразили скопления живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ на Купянском направлении, в общей сложности противник лишился до 80 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и действиями штурмовых групп Западной группировки войск поражены подразделения 14-й и 92-й мехбригад ВСУ в районах населённых пунктов Гряниковка, Двуречная, Першотравневое, Тимковка, Масютовка и Крахмальное Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, в этом же районе украинская сторона потеряла шесть автомобилей и одну гаубицу Д-20, добавил Конашенков.
Ранее Лайф писал, что российские войска уничтожили свыше 250 украинских бойцов и две гаубицы США на Донецком направлении. Также противник лишился боевой машины пехоты, четырёх автомобилей и двух артиллерийских систем М777 производства США.
VK / Минобороны России