Пленные из Полтавы рассказали, как командиры отправили их на верную смерть

Украинские военнослужащие из Полтавы рассказали, как командование обмануло их и отправило на верную смерть. Об этом сообщил в своём телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. Сегодня вместе с президентом Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаилом Рахлиным он пообщался с военнопленными.

Беседа Пушилина с украинскими военнопленными. Видео © Telegram / Пушилин Д.И.

"Пообщались с пленными — добровольцами из теробороны Полтавы. Рассказали, как их обманывает командование. Понятно, что сейчас они могут вводить в заблуждение, но то, что они поняли, что незачем было приходить с оружием на нашу землю, это точно", — написал Пушилин и опубликовал видеозапись беседы.

Так, один из военнопленных рассказал, что сначала создавался отдельный батальон "для защиты Полтавщины", однако впоследствии командиры отправили всю тероборону на передовую, чтобы там бойцов попросту "порубили на мясо". Другой военнопленный заявил, что у солдат из ДНР по факту прав защищать Родину гораздо больше, чем у украинских военнослужащих.