В Госдуме предложили сделать пачки сигарет обезличенными

Ввести в России запрет на вейпы, а также задействовать новые антитабачные меры — такие инициативы обсуждают в Госдуме, сообщает РИА "Новости". По данным агентства, одна из идей — сделать пачки сигарет в стране обезличенными, как в ряде других стран.

Собеседник агентства уточнил, что пока депутаты пытаются найти "законодательную форму" относительно запрета вейпов. Может потребоваться уточнить в документах понятие "вейпы" ("электронные сигареты"), чтобы применять к ним новые меры.

Что касается сигарет, с их упаковки предлагается убрать логотипы, товарные знаки. Все пачки будут иметь шаблонные цвет и шрифт надписей, а также информацию о вреде табака. По мнению депутатов, это сделает сигареты менее привлекательными.