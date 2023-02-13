Захарова рассказала о признании французских политиков, которое её удивило

Во Франции у политиков есть темы, которые нельзя обсуждать. О них можно говорить только шёпотом на кухне. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она призналась, что была крайне удивлена, узнав об этом три года назад от самих же французских политиков. Дипломат отметила, что это ей сказали те, кто по долгу службы должен быть готов к удару и выносить любые "периоды турбулентности".

"Это люди, которые должны отстаивать свою точку зрения вне зависимости от всего. Шёпотом, озираясь, они говорили: "Мы на определённые темы во Франции можем говорить только на кухне", — приводит телеканал "360" слова представителя МИД РФ.

Среди запрещённых к обсуждению тем относится и гендерная, отметила дипломат. Она подчеркнула, что это происходит в стране, которая является "родиной современного прочтения демократии". Представитель МИД РФ напомнила, что направления государственного демократического устройства Франции даже легли в основу процессов в целом ряде западных стран. На вопрос "А что, если?" ей ответили, что "нельзя, растопчут и размажут". Она указала, что политическая повестка — то, вокруг чего в демократическом обществе должны вестись дебаты, но политики из Франции ей возразили, что за это их просто "вычеркнут".