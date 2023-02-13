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13 февраля, 06:02

Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию

Посольство США в РФ обратилось к своим согражданам с просьбой в ближайшее время покинуть Россию. Соответствующее сообщение появилось на сайте дипмиссии.

В публикации отмечается, что американским гражданам не стоит посещать РФ, а тем, кто уже находится в стране, необходимо её покинуть из-за "непредсказуемых последствий" украинского конфликта, а также "риска задержаний". Дипломаты подчёркивают, что Москва "может отказать гражданам Соединенных Штатов в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи, призвать на военную службу, мобилизовать и отказать в доступе к консульской помощи". Отметим, что аналогичное сообщение американское посольство публиковало 28 сентября 2022 года.

Посольство РФ назвало воровством решение США передать Украине активы Малофеева

Посольство РФ назвало воровством решение США передать Украине активы Малофеева

Ранее же Лайф сообщал, что Посольству США в Москве передали ноту с требованием прекратить вмешательство в дела России.

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ТАСС / Станислав Красильников

Артур Белкин
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