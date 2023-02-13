Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию

В публикации отмечается, что американским гражданам не стоит посещать РФ, а тем, кто уже находится в стране, необходимо её покинуть из-за "непредсказуемых последствий" украинского конфликта, а также "риска задержаний". Дипломаты подчёркивают, что Москва "может отказать гражданам Соединенных Штатов в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи, призвать на военную службу, мобилизовать и отказать в доступе к консульской помощи". Отметим, что аналогичное сообщение американское посольство публиковало 28 сентября 2022 года.