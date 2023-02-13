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13 февраля, 06:28

Стали известны новые подробности о напавшем на учеников школьнике в Казахстане

Напавшему на школьников в Казахстане мальчику был поставлен диагноз "депрессия"

Стали известны новые подробности о девятикласснике, который напал на учеников в Казахстане. Как оказалось, ему поставили диагноз: депрессия. Об этом сообщает телеграм-канал Zakon.kz.

"Мальчику 15 лет, ему поставлен диагноз: депрессия. В этой школе он учится с ноября", — говорится в сообщении.

  • Маска и топор напавшего на детей девятиклассника. Фото © Telegram / Zakon.kz — Новости Казахстана и мира
    Маска и топор напавшего на детей девятиклассника. Фото © Telegram / Zakon.kz — Новости Казахстана и мира
  • Школа в Казахстане, где произошло нападение. Фото © Telegram / Zakon.kz — Новости Казахстана и мира
    Школа в Казахстане, где произошло нападение. Фото © Telegram / Zakon.kz — Новости Казахстана и мира
  • Работа правоохранителей в казахстанской школе, где произошло нападение. Фото © Telegram / Zakon.kz — Новости Казахстана и мира
    Работа правоохранителей в казахстанской школе, где произошло нападение. Фото © Telegram / Zakon.kz — Новости Казахстана и мира
  • Работа правоохранителей в казахстанской школе, где произошло нападение. Фото © Telegram / Zakon.kz — Новости Казахстана и мира
    Работа правоохранителей в казахстанской школе, где произошло нападение. Фото © Telegram / Zakon.kz — Новости Казахстана и мира
  • Работа правоохранителей в казахстанской школе, где произошло нападение. Фото © Telegram / Zakon.kz — Новости Казахстана и мира
    Работа правоохранителей в казахстанской школе, где произошло нападение. Фото © Telegram / Zakon.kz — Новости Казахстана и мира
  • Работа правоохранителей в казахстанской школе, где произошло нападение. Фото © Telegram / Zakon.kz — Новости Казахстана и мира
    Работа правоохранителей в казахстанской школе, где произошло нападение. Фото © Telegram / Zakon.kz — Новости Казахстана и мира

Маска и топор напавшего на детей девятиклассника. Фото © Telegram / Zakon.kz — Новости Казахстана и мира

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Указывается, что мальчик живёт с мамой. Завуч школы назвал девятиклассника спокойным и тихим, учился ребёнок "в меру своих способностей". Кроме того, подросток нападал в маске, а удары наносил топором.

В Химках пятиклассница напала с ножом на сверстницу, а после спокойно пошла на уроки

В Химках пятиклассница напала с ножом на сверстницу, а после спокойно пошла на уроки

Напомним, сегодня утром в городе Петропавловске в Казахстане вооружённый ножом и топором девятиклассник ранил двух учеников 10-го класса и одного сверстника. Двоих школьников госпитализировали с колотыми ранами головы и предплечья, а третьему оказали медпомощь на месте. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

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Telegram / Zakon.kz — Новости Казахстана и мира

Светлана Оперук
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