Стали известны новые подробности о напавшем на учеников школьнике в Казахстане

Стали известны новые подробности о девятикласснике, который напал на учеников в Казахстане. Как оказалось, ему поставили диагноз: депрессия. Об этом сообщает телеграм-канал Zakon.kz.

"Мальчику 15 лет, ему поставлен диагноз: депрессия. В этой школе он учится с ноября", — говорится в сообщении.













Указывается, что мальчик живёт с мамой. Завуч школы назвал девятиклассника спокойным и тихим, учился ребёнок "в меру своих способностей". Кроме того, подросток нападал в маске, а удары наносил топором.