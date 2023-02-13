Стали известны новые подробности о напавшем на учеников школьнике в Казахстане
Напавшему на школьников в Казахстане мальчику был поставлен диагноз "депрессия"
Стали известны новые подробности о девятикласснике, который напал на учеников в Казахстане. Как оказалось, ему поставили диагноз: депрессия. Об этом сообщает телеграм-канал Zakon.kz.
"Мальчику 15 лет, ему поставлен диагноз: депрессия. В этой школе он учится с ноября", — говорится в сообщении.
Указывается, что мальчик живёт с мамой. Завуч школы назвал девятиклассника спокойным и тихим, учился ребёнок "в меру своих способностей". Кроме того, подросток нападал в маске, а удары наносил топором.
Напомним, сегодня утром в городе Петропавловске в Казахстане вооружённый ножом и топором девятиклассник ранил двух учеников 10-го класса и одного сверстника. Двоих школьников госпитализировали с колотыми ранами головы и предплечья, а третьему оказали медпомощь на месте. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.
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