Полицейские с собаками нашли схрон с гранатомётом и минами в Запорожской области

В Запорожской области полицейские обнаружили в лесополосе схрон с вооружением, в том числе гранатомётом и противотанковыми минами. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

В Запорожской области обнаружили схрон с боеприпасами в лесополосе. Видео © Telegram / ГУ МВД РФ по Запорожской области

Тайник был найден неподалёку от села Терпенье Мелитопольского района, причём сделать это сотрудникам полиции удалось при помощи собак по кличке Терри и Гоша.

"Из тайника правоохранители изъяли гранатомёт РШГ, две противотанковые мины, 180 патронов калибра 5,45 мм, четыре выстрела для подствольного гранатомёта и тротиловые шашки общей массой 4500 г", — говорится в сообщении.