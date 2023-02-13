Полицейские с собаками нашли схрон с гранатомётом и минами в Запорожской области
В Запорожской области полицейские обнаружили в лесополосе схрон с вооружением, в том числе гранатомётом и противотанковыми минами. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
В Запорожской области обнаружили схрон с боеприпасами в лесополосе. Видео © Telegram / ГУ МВД РФ по Запорожской области
Тайник был найден неподалёку от села Терпенье Мелитопольского района, причём сделать это сотрудникам полиции удалось при помощи собак по кличке Терри и Гоша.
"Из тайника правоохранители изъяли гранатомёт РШГ, две противотанковые мины, 180 патронов калибра 5,45 мм, четыре выстрела для подствольного гранатомёта и тротиловые шашки общей массой 4500 г", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что в зоопарке посёлка городского типа Аскания-Нова в Херсонской области нашли тайник с тысячами боеприпасов.
Telegram / ГУ МВД РФ по Запорожской области