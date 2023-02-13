Посол РФ в Лондоне: Россию демонстративно не пригласят на коронацию Карла III
Российскую делегацию, вероятнее всего, демонстративно не пригласят на церемонию коронации нового монарха Великобритании Карла III. Об этом РИА "Новости" заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Приглашается не так много людей, но я думаю, что нас демонстративно не пригласят, так же как это было во время церемонии, связанной с похоронами Елизаветы II", — отметил дипломат.
По мнению Келина, аналогичная практика будет распространяться и на делегацию из Белоруссии. Сама же церемония, по словам российского посла, пройдёт в более усечённом формате, нежели коронация Елизаветы II.
Ранее Лайф рассказывал, что на коронации Карла III может состояться воссоединение главной девичьей группы Британии — Spice Girls, которая не выступала в полном и легендарном составе 11 лет. Сама церемония состоится 7 мая 2023 года.
ТАСС / AP / Hannah McKay