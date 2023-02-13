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13 февраля, 07:50

Посол РФ в Лондоне: Россию демонстративно не пригласят на коронацию Карла III

Российскую делегацию, вероятнее всего, демонстративно не пригласят на церемонию коронации нового монарха Великобритании Карла III. Об этом РИА "Новости" заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"Приглашается не так много людей, но я думаю, что нас демонстративно не пригласят, так же как это было во время церемонии, связанной с похоронами Елизаветы II", — отметил дипломат.

По мнению Келина, аналогичная практика будет распространяться и на делегацию из Белоруссии. Сама же церемония, по словам российского посла, пройдёт в более усечённом формате, нежели коронация Елизаветы II.

Карл III выбрал эмблему коронации

Карл III выбрал эмблему коронации

Ранее Лайф рассказывал, что на коронации Карла III может состояться воссоединение главной девичьей группы Британии — Spice Girls, которая не выступала в полном и легендарном составе 11 лет. Сама церемония состоится 7 мая 2023 года.

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ТАСС / AP / Hannah McKay

Артур Белкин
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