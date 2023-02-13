Назван способ борьбы с мучительными воспоминаниями о прошлом

Полностью изменить воспоминания о прошлом нельзя, а справиться с ними поможет их повторное переживание. Об этом рассказала психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.

По словам специалиста, чаще всего человеку хочется избавиться именно от негативных воспоминаний. Они могут храниться в памяти с самого детства.

"Оперативная память может быть забита разными переживаниями, которые человек не осознаёт, и из-за этого срабатывает механизм забывания. У меня были случаи в практике, когда люди говорили, что не помнят своего детства. По ходу работы выясняется, что человек в детстве испытал множество негативных или неприятных ему эмоций, что в буквальном смысле заблокировало эти воспоминания", — сказала психолог в беседе с РИАМО.

Сулим рассказала, что справиться с воспоминаниями поможет их повторное переживание с помощью специальных техник моделирования. Обычно это делается в специально изменённом сознании, для достижения эффекта можно использовать музыку и детально визуализировать событие из прошлого. Благодаря этому возникает "новая реальность", которая остаётся в воспоминаниях как итоговая.