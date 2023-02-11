Эксперт рассказала, как избавить ребёнка от ночных кошмаров

Если ребёнок не высыпается, а также испытывает стресс в школе и сильно устаёт за день, то всё это может стать причиной ночных кошмаров. В беседе с Лайфом руководитель центра детского сна и развития Baby Sleep Елена Мурадова рассказала, как избавить чадо от неприятных ночных сновидений.

"Пересмотрите его режим дня: важно сбалансировать нагрузку от детского сада или школы, кружков и спортивных секций, чтобы обязательно было время для отдыха в течение дня и возможность вовремя лечь спать вечером. Вовремя — это так, чтобы до утреннего подъёма ребёнок проспал столько, сколько ему нужно для восстановления всех функций организма и "перезагрузки" нервной системы", — рассказала специалист.

При этом для разного возраста существует своя норма полноценного сна: 11–12 часов — для детей в возрасте 3–6 лет, 10–11 часов — в 7–10 лет. Исходя из этих данных, нужно высчитать, когда ребёнку нужно ложиться спать. Кроме того, важно качественно подготовиться ко сну, чтобы избежать ночных кошмаров.

Не откладывайте этот процесс допоздна. После ужина начинайте замедляться, выключайте телевизор, приглушайте яркий свет. Уже в кровати можно обсудить с ребёнком прошедший день, помочь советом, обняться. Напитанный вашей любовью и вниманием, он уснёт быстрее, а сон будет спокойнее Елена Мурадова Руководитель центра детского сна и развития Baby Sleep

Перед сном лучше не давать ребёнку смотреть телевизор или пользоваться гаджетами, ведь, даже если он сидит и спокойно смотрит в экран, его мозг в этот момент перерабатывает огромное количество информации. К тому же свет экрана убивает мелатонин. Ещё одним средством борьбы с кошмарами может стать "игрушка-защитник", которую ребёнок берёт с собой в кровать. Кроме того, перед сном можно вместе с чадом осмотреть подозрительные места или воспользоваться "волшебным спреем против монстров", а при желании — соорудить "ловца снов".