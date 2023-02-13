Известный певец Александр Маршал откровенно высказался о ситуации на Украине. По его мнению, Россия должна была гораздо раньше среагировать на возрождение неонацизма в соседней стране. Именно поэтому "теперь мы пожинаем плоды", но теперь нужно действовать решительно.

"Происходящее на Украине — это то, в чём мы виноваты. На протяжении 30 лет самостийности эта гидра со свастикой поднимала голову. Они ходили с факелами — "ну это хлопцы балуются". Мы не обращали внимания, а американцы работали. Теперь мы пожинаем плоды. Нельзя было так относиться", — сказал бывший участник группы "Парк Горького" в интервью на YouTube-канале журналиста Вячеслава Манучарова.

События на Украине 65-летний артист назвал личным горем, поскольку "из-за кучки идиотов, которые сейчас там правят", страдают мирные жители. По словам музыканта, в настоящее время в зоне СВО находится его племянник. Впрочем, и сам Маршал намеревался отправиться на фронт добровольцем, но его не взяли из-за неподходящего возраста. Тем не менее певец всё равно старается поддерживать российских бойцов. В частности, он даёт концерты для военнослужащих, а недавно отправил ребятам автобус для перевозки необходимых вещей.