Песков напомнил, что призывы США к американцам покинуть РФ звучат не впервые
Призывы власти США к американцам не посещать или покинуть Россию звучат не впервые, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя новое заявление Посольства Штатов в Москве.
"Призывы не посещать Россию, покинуть Россию — мы слышим это не в первый раз. Госдепартамент озвучивал это неоднократно, это не является новацией", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее Посольство США обратилось к согражданам с просьбой в ближайшее время покинуть Россию. В дипмиссии заявили, что американцев якобы могут лишить доступа к консульской помощи или задержать. Аналогичное сообщение Посольство Штатов публиковало 28 сентября 2022 года.