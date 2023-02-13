Песков напомнил, что призывы США к американцам покинуть РФ звучат не впервые

Призывы власти США к американцам не посещать или покинуть Россию звучат не впервые, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя новое заявление Посольства Штатов в Москве.

"Призывы не посещать Россию, покинуть Россию — мы слышим это не в первый раз. Госдепартамент озвучивал это неоднократно, это не является новацией", — отметил представитель Кремля.