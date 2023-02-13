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13 февраля, 09:49

Песков напомнил, что призывы США к американцам покинуть РФ звучат не впервые

Призывы власти США к американцам не посещать или покинуть Россию звучат не впервые, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя новое заявление Посольства Штатов в Москве.

"Призывы не посещать Россию, покинуть Россию — мы слышим это не в первый раз. Госдепартамент озвучивал это неоднократно, это не является новацией", отметил представитель Кремля.

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Напомним, ранее Посольство США обратилось к согражданам с просьбой в ближайшее время покинуть Россию. В дипмиссии заявили, что американцев якобы могут лишить доступа к консульской помощи или задержать. Аналогичное сообщение Посольство Штатов публиковало 28 сентября 2022 года.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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