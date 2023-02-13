Дудь избавился от недвижимости в Новой Москве, узнали СМИ
Mash: Дудь продал дом в Новой Москве за 42 миллиона рублей
Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь* продал дом в элитном коттеджном посёлке "Синергия" в Новой Москве за 42 миллиона рублей. Как уточняет телеграм-канал Mash, ещё в декабре 2022-го интервьюер расстался с участком в 12,5 сотки и 315-метровым двухэтажным жильём в стиле скандинавского минимализма с панорамными окнами.
Дом в элитном коттеджном посёлке "Синергия" в Новой Москве, который продал Юрий Дудь. Видео © Telegram / Mash
Mash также опубликовал видео с жилищем, которое уже не является собственностью известного журналиста. Кроме того, Дудь продал Hyundai и выписался из квартиры отца, принадлежавшей Министерству обороны.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Дудь ликвидировал российское ИП. Раньше на него был зарегистрирован товарный знак "вДудь" — название его ютуб-канала. Напомним, что в середине апреля 2022 года Минюст РФ внёс журналиста в реестр СМИ-иноагентов. Он пытался оспорить данный статус, но суд отклонил иск.
*Признан иностранным агентом.
Telegram / Mash