Дудь избавился от недвижимости в Новой Москве, узнали СМИ

Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь* продал дом в элитном коттеджном посёлке "Синергия" в Новой Москве за 42 миллиона рублей. Как уточняет телеграм-канал Mash, ещё в декабре 2022-го интервьюер расстался с участком в 12,5 сотки и 315-метровым двухэтажным жильём в стиле скандинавского минимализма с панорамными окнами.