Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 февраля, 11:14

Дудь избавился от недвижимости в Новой Москве, узнали СМИ

Mash: Дудь продал дом в Новой Москве за 42 миллиона рублей

Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь* продал дом в элитном коттеджном посёлке "Синергия" в Новой Москве за 42 миллиона рублей. Как уточняет телеграм-канал Mash, ещё в декабре 2022-го интервьюер расстался с участком в 12,5 сотки и 315-метровым двухэтажным жильём в стиле скандинавского минимализма с панорамными окнами.

Дом в элитном коттеджном посёлке "Синергия" в Новой Москве, который продал Юрий Дудь. Видео © Telegram / Mash

Mash также опубликовал видео с жилищем, которое уже не является собственностью известного журналиста. Кроме того, Дудь продал Hyundai и выписался из квартиры отца, принадлежавшей Министерству обороны.

Кучера пожаловался, что Дудь звал его на интервью о "Муз-ТВ" и 4 часа расспрашивал об Украине

Кучера пожаловался, что Дудь звал его на интервью о "Муз-ТВ" и 4 часа расспрашивал об Украине

Ранее Лайф рассказывал о том, что Дудь ликвидировал российское ИП. Раньше на него был зарегистрирован товарный знак "вДудь" — название его ютуб-канала. Напомним, что в середине апреля 2022 года Минюст РФ внёс журналиста в реестр СМИ-иноагентов. Он пытался оспорить данный статус, но суд отклонил иск.

*Признан иностранным агентом.

Обложка ©

Telegram / Mash

Никита Осипов
  • Новости
  • Юрий Дудь
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров