Центробанк с 1 марта повысит нормативы обязательных резервов для банков

С 1 марта Банк России повысит нормативы обязательных резервов для финансовых организаций. Там указали, что это необходимо в том числе для сохранения тенденции на девалютизацию балансов.

"Банк России в условиях роста структурного профицита ликвидности и в целях сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций в соответствии с ранее анонсированным планом повышает с 1 марта 2023 года нормативы обязательных резервов на один процентный пункт, до 4%, по всем категориям резервируемых обязательств в валюте Российской Федерации для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций", — сказано в пресс-релизе регулятора.

Там также добавили, что до 7% повысится норматив по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех кредитных организаций.