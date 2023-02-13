Первый "доктор наук с дредами" рассказал, как Путин отреагировал на его причёску
Океанолог с дредами Осадчиев — о реакции Путина на причёску: Даже бровью не повёл
Первый "доктор наук с дредами" Александр Осадчиев рассказал, что во время церемонии вручения наград в Кремле президент РФ Владимир Путин и "бровью не повёл", когда увидел причёску океанолога. Подробностями встречи с лидером страны учёный поделился в эфире радио "Комсомольская правда".
Осадчиев отметил, что сделал дреды ещё до того, как у него появилась цель стать доктором наук. По словам океанолога, после обновления причёски он начал работать в Арктике — и тогда появились хорошие результаты, благодаря которым он защитил докторскую диссертацию. Коллеги уже привыкли к дредам Осадчиева, а когда стало известно про вручение премии в Кремле, то стали шутить, что учёного заставят подстричься. Однако ему и слова не сказали про причёску.
"Я думаю, что он (Путин. — Прим. Лайфа) знал, что будет перед его глазами, поэтому бровью не повёл. А уж какие-то такие детали оттенков эмоций я, к сожалению, не могу [сказать]", — сказал Осадчиев.
Напомним, 8 февраля Путин на церемонии в Кремле наградил молодых учёных за успехи в области науки и инноваций. Александр Осадчиев получил премию за исследование океанологических процессов в морях Арктики, важных для обеспечения хозяйственной деятельности в акватории Северного морского пути. Также глава государства выделил Ирека Мухаматдинова, Ирину Тимофееву и Андрея Шишова.
ТАСС / POOL / Владимир Смирнов