Москвичам рассказали, сколько придётся отдать за красивый букет на 14 февраля

Средняя стоимость букета цветов ко Дню святого Валентина в Москве в этом году составила три-пять тысяч рублей. При этом больше всего влюблённые интересуются тюльпанами, пионами или гиацинтами. Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на владельцев цветочных магазинов.

"Цена начинается от трёх тысяч рублей, но чаще всего заказывают букеты за пять тысяч. При этом покупка цветов в интернет-магазинах обходится дороже", — отметила хозяйка цветочного салона Яна Летова.

По её словам, сейчас можно отследить тренд на немного небрежные и лохматые букеты в нежных оттенках. Как заметила владелица другого салона Елена Золотарёва, за три тысячи рублей можно купить букет, в который будут входить кустовая или одноголовая роза, эустома, маттиола и зелень, например эвкалипт. При этом цена цветов сильно выросла в сравнении с прошлым годом из-за изменения логистических маршрутов и нарушения цепочек поставок.