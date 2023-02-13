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13 февраля, 12:50

Названы ошибки, которые мешают женщинам построить крепкие отношения

Психолог Толстая: Самолюбование и высокомерие женщин мешают построить крепкий союз

Зачастую женщины допускают несколько грубых ошибок в поведении, которые мешают строить серьёзные отношения с противоположным полом. Психолог Наталья Толстая в беседе с РИА "Федералпресс" рассказала, от каких стереотипов дамам необходимо избавиться, чтобы создать крепкий союз.

По словам специалиста, нередко представительницы слабого пола делают чрезмерный акцент на своей внешности и считают красоту тем, к чему должна стремиться настоящая женщина. В погоне за идеалами, как правило, они забывают о саморазвитии, хозяйственности и нежности. В итоге дамы производят несерьёзное впечатление и отношение к ним у мужчин появляется соответствующее. Отталкивает джентльменов ещё и высокомерие женщин. При этом не только красавицы могут страдать им, как отметила Толстая. Женщина, которая привыкла смотреть на людей свысока и держаться обособленно, вероятнее всего, в итоге останется одна. Следующая грубая женская ошибка — это конкуренция с мужчиной. Для такой избранницы значимо собственное развитие и малоинтересны успехи кавалера. Зачастую, как подчеркнула психолог, мужчины испытывают чувство неуверенности и собственной неполноценности, из-за чего впоследствии бегут прочь от такой особы.

В заключение Толстая добавила, что одиноким женщинам важно учиться взаимодействовать с другими, усмирять эмоциональных драконов, вести хозяйство, а также флиртовать.

"Одиноким нужно делать всё, чтобы понравиться прежде всего себе. Всегда совершенствовать то, чем можно поделиться со своей второй половинкой", — резюмировала специалист.

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Freepik

Наталья Исакова
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