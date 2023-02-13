Названы ошибки, которые мешают женщинам построить крепкие отношения

По словам специалиста, нередко представительницы слабого пола делают чрезмерный акцент на своей внешности и считают красоту тем, к чему должна стремиться настоящая женщина. В погоне за идеалами, как правило, они забывают о саморазвитии, хозяйственности и нежности. В итоге дамы производят несерьёзное впечатление и отношение к ним у мужчин появляется соответствующее. Отталкивает джентльменов ещё и высокомерие женщин. При этом не только красавицы могут страдать им, как отметила Толстая. Женщина, которая привыкла смотреть на людей свысока и держаться обособленно, вероятнее всего, в итоге останется одна. Следующая грубая женская ошибка — это конкуренция с мужчиной. Для такой избранницы значимо собственное развитие и малоинтересны успехи кавалера. Зачастую, как подчеркнула психолог, мужчины испытывают чувство неуверенности и собственной неполноценности, из-за чего впоследствии бегут прочь от такой особы.