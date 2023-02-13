Украинский футболист Малиновский потребовал извинений от назвавшего его русским комментатора

В чемпионате Франции 11 февраля "Марсель" играл с "Клермоном". Когда Малиновский пробил штрафной удар выше ворот, Шейн не только назвал полузащитника русским, но и пошутил, что мяч был почти "послан обратно в Москву". Украинец потребовал объяснений. Комментатор в "Твиттере" принёс искренние извинения за оговорку. Он объяснил, что ему пришлось заполнять эфир из-за того, что матч начался с задержкой в 50 минут. Причиной тому послужил слезоточивый газ, который применила полиция из-за беспорядков. Шейн отметил, что часто называл Малиновского украинцем и лишь один раз произнёс слово "Москва".