Украинский футболист Малиновский потребовал извинений от назвавшего его русским комментатора
Украинский полузащитник Руслан Малиновский, играющий за "Марсель", потребовал от комментатора beIN Sports Фила Шейна извиниться за то, что тот назвал его русским. Обращение спортсмен написал в "Твиттере".
В чемпионате Франции 11 февраля "Марсель" играл с "Клермоном". Когда Малиновский пробил штрафной удар выше ворот, Шейн не только назвал полузащитника русским, но и пошутил, что мяч был почти "послан обратно в Москву". Украинец потребовал объяснений. Комментатор в "Твиттере" принёс искренние извинения за оговорку. Он объяснил, что ему пришлось заполнять эфир из-за того, что матч начался с задержкой в 50 минут. Причиной тому послужил слезоточивый газ, который применила полиция из-за беспорядков. Шейн отметил, что часто называл Малиновского украинцем и лишь один раз произнёс слово "Москва".
"Поскольку вы допустили ошибку на телевидении, я хотел бы услышать извинения во время следующей прямой трансляции, а не в "Твиттере", — ответил футболист.
А ранее сам Малиновский попал в скандал после объятий с российским спортсменом Александром Головиным, который играет за "Монако". Встреча футболистов прошла в рамках матча 20-го тура чемпионата Франции. После того как украинца осудили за подобное поведение, он принёс извинения, заявив, что сделал это машинально.
Getty Images / Srdjan Stevanovic