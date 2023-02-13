Врач рассказал, к каким проблемам со здоровьем может привести частый перевод времени

Частый перевод времени может негативно сказываться на здоровье людей. Как рассказал Лайфу врач – эндокринолог-кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито, в частности, неприятными последствиями это грозит беременным женщинам и людям с некоторыми хроническими заболеваниями.

"Переход с летнего на зимнее время может негативно сказываться на здоровье людей. Категория пациентов, которые могут пострадать от этого очень значительно: беременные, пациенты с метеозависимостью, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением, патологией суставов, с такими заболеваниями, как инсульт, инфаркт в анамнезе, либо пациенты с высоким риском возникновения инсульта", — подчеркнул специалист.

Как объяснил врач, большое количество исследований показало, что возникает снижение приспособительных адаптивных реакций организма, человек перестаёт правильно отвечать на внутренние и внешние факторы. В частности, может повышаться давление, возникает и усиливается метеозависимость.

Кроме того, может появиться боль в суставах, провоцироваться увеличение уровня сахара. По словам кардиолога, не исключён даже инсульт из-за того, что повышается риск артериального давления, более слабыми становятся сосуды и появляются бляшки.