Врач рассказал, к каким проблемам со здоровьем может привести частый перевод времени
Кардиолог Жито перечислил болезни, которые могут возникнуть при частом переводе времени
Частый перевод времени может негативно сказываться на здоровье людей. Как рассказал Лайфу врач – эндокринолог-кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито, в частности, неприятными последствиями это грозит беременным женщинам и людям с некоторыми хроническими заболеваниями.
"Переход с летнего на зимнее время может негативно сказываться на здоровье людей. Категория пациентов, которые могут пострадать от этого очень значительно: беременные, пациенты с метеозависимостью, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением, патологией суставов, с такими заболеваниями, как инсульт, инфаркт в анамнезе, либо пациенты с высоким риском возникновения инсульта", — подчеркнул специалист.
Как объяснил врач, большое количество исследований показало, что возникает снижение приспособительных адаптивных реакций организма, человек перестаёт правильно отвечать на внутренние и внешние факторы. В частности, может повышаться давление, возникает и усиливается метеозависимость.
Кроме того, может появиться боль в суставах, провоцироваться увеличение уровня сахара. По словам кардиолога, не исключён даже инсульт из-за того, что повышается риск артериального давления, более слабыми становятся сосуды и появляются бляшки.
Как уже рассказывал Лайф, в России могут вернуть переход на летнее и зимнее время. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Михаил Матвеев и направил законопроект на одобрение в правительство. При этом некоторые пользователи соцсети восприняли его идею в штыки.
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