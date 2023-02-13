Учёные доказали, что шум от дорог приводит к звону в ушах

У людей, живущих рядом с оживлёнными магистралями, повышается риск развития тиннитуса — звона или шума в ушах. К такому выводу пришли учёные из Университета Южной Дании. Результаты их исследования опубликовал журнал Environmental Health Perspectives.

"На каждые десять децибелов шума в доме риск развития тиннитуса увеличивается на 6%. В целом около 10% населения время от времени испытывают шум в ушах. В некоторых случаях это может негативно сказаться на слухе человека и требует врачебного вмешательства", — указали эксперты.

Они отметили, что шум от дорог понижает качество сна и влияет на уровень стресса, а также может спровоцировать шум в ушах. Всего в исследовании приняли участие 3,5 миллиона человек. Учёные проанализировали информацию о соответствующих жалобах, а также о месте жительства участников. Всего медики выявили более 40 тысяч случаев тиннитуса.

Учёные рекомендовали спать в самой тихой комнате и устанавливать звуконепроницаемые окна для защиты от развития шума в ушах.