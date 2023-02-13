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Опубликовано 13 февраля 2023, 14:01
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Путин уверен в победе России

Путин на встрече с Зюгановым заявил, что Россия победит в украинском конфликте

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым выразил уверенность, что РФ победит в конфликте на Украине.

Зюганов и Путин — о победе РФ в украинском конфликте. Видео © LIFE

По словам Зюганова, борьба с нацистами и фашистами приобретает судьбоносное значение. И хотя он проработал 20 лет в Совете Европы, никогда не предполагал, что ЕС "попадёт под американцев".

"Но мы обязаны победить и победим!" — заявил Зюганов.

"Так и будет!" — подчеркнул Путин.

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Ранее Путин заявил, что Россия не начинала боевых действий на Украине, она пытается их закончить. Он отметил, что начало положили националисты и те, кто их поддерживал в 2014 году.

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ТАСС / Михаил Метцель / POOL

Евгения Колесникова
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