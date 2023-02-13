Путин уверен в победе России
Путин на встрече с Зюгановым заявил, что Россия победит в украинском конфликте
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым выразил уверенность, что РФ победит в конфликте на Украине.
Зюганов и Путин — о победе РФ в украинском конфликте. Видео © LIFE
По словам Зюганова, борьба с нацистами и фашистами приобретает судьбоносное значение. И хотя он проработал 20 лет в Совете Европы, никогда не предполагал, что ЕС "попадёт под американцев".
"Но мы обязаны победить и победим!" — заявил Зюганов.
"Так и будет!" — подчеркнул Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия не начинала боевых действий на Украине, она пытается их закончить. Он отметил, что начало положили националисты и те, кто их поддерживал в 2014 году.
ТАСС / Михаил Метцель / POOL