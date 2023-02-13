Путин уверен в победе России

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым выразил уверенность, что РФ победит в конфликте на Украине.

Зюганов и Путин — о победе РФ в украинском конфликте. Видео © LIFE

По словам Зюганова, борьба с нацистами и фашистами приобретает судьбоносное значение. И хотя он проработал 20 лет в Совете Европы, никогда не предполагал, что ЕС "попадёт под американцев".

"Но мы обязаны победить и победим!" — заявил Зюганов.

"Так и будет!" — подчеркнул Путин.