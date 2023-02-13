В Норвегии сочли Россию главной угрозой нацбезопасности

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам назвал Россию главной угрозой безопасности страны. Его слова приводит журнал Fosvarets forum.

"Россия сегодня представляет самую большую угрозу для норвежской и европейской безопасности. Конфронтация с Западом будет затяжной", — заявил глава Минобороны.

Разведывательная служба Норвегии, полицейская служба безопасности (PST) и Управление национальной безопасности представили доклады по анализу угроз. Как считают в местной разведке, ситуация на Украине влечёт за собой рост напряжённости на севере.

"События последнего года повысили геополитическую значимость Норвегии в глазах России. Среди прочего речь идёт о заявке Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО, которая более тесно свяжет Норвегию с регионом Балтийского моря. Это также следует из того факта, что европейские страны зависят от Норвегии", — заявил помощник директора Службы разведки Норвегии Ларс Нордрам.

Он отметил, что норвежские нефть и газ стали вопросом политики безопасности всей Европы, а также добавил, что Арктике вряд ли получится остаться в стороне от противостояния.

Вместе с тем в Службе безопасности Норвегии уверены, что в случае если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, то скандинавский регион станет более важной целью для российских спецслужб. Если это произойдёт, Россия начнёт уделять больше внимания разведке на этой территории.