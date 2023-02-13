Голикова: Ожидаемая продолжительность жизни в РФ выросла до 72,6 лет в 2022 году

В России ожидаемая продолжительность жизни в 2022 году увеличилась до 72,6 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания по вопросам реализации национального проекта "Здравоохранение", её слова привела пресс-служба кабмина.

"В рамках нацпроекта в 2022 году увеличился показатель ожидаемой продолжительности жизни до 72,6 года, снизилась младенческая смертность, создано более 1,6 тысячи объектов первичного звена", — сказала она.

Вместе с тем в 2022 году в РФ было произведено 1,4 миллиона операций высокотехнологичной медпомощи, добавила Голикова. В нынешнем году в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена" планируется построить 497 новых объектов, приобрести 21 здание и 736 быстровозводимых модулей. А ещё, подчеркнула Голикова, 1752 строения подвергнутся капитальному ремонту.

Также в рамках проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" планируется ввести в эксплуатацию 12 объектов и ещё шесть согласно программе по борьбе с онкологическими заболеваниями. Голикова подчеркнула, что вопросам достижения национальной цели по сохранению населения, здоровья и благополучия россиян в части повышения ожидаемой продолжительности жизни и снижения смертности необходимо уделять особое внимание.