Диетолог рассказала о болезнях, при которых нельзя есть корицу

Корица хоть и щадящая специя, но, как и любое биологически активное вещество, имеет противопоказания. Так, её не стоит употреблять при гастрите и синдроме раздражённого кишечника. Кроме того, от корицы лучше отказаться людям с панкреатитом, язвой и холециститом. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что чрезмерное употребление специи может привести к негативным реакциям со стороны иммунитета и желудочно-кишечного тракта.

"Слишком частое добавление приправы в пищу может нарушить внутренний баланс организма. Он воспримет её как раздражающий фактор. При заболеваниях ЖКТ лучше исключить из рациона любые специи, не только корицу", — сказала эксперт.

Про эту пряность лучше забыть при изменениях гормонального фона и нарушениях эндокринной системы, добавила специалист. Соломатина сравнила употребление специй с физкультурой при травмах — при попадании в больницу человеку противопоказаны упражнения.

"Здесь то же самое: при обострении какого-либо состояния лучше ненадолго исключить специи любого вида и корицу тоже", — заключила врач.