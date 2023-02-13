Производителя Snickers и Twix оштрафовали после падения работников в чан с шоколадом

Кондитерскую компанию Mars Wrigley, которая производит батончики Snickers и Twix, драже M&M's и другую популярную продукцию, оштрафовали на 14,5 тысячи долларов после падения двух работников в чан с шоколадом. Об этом сообщает Управление по охране труда США.

"Работодатель не удостоверился в осведомлённости сотрудников о типе и мощности энергии, необходимых для выполнения работы", — сказано в заявлении.

Сотрудники упали в частично заполненный резервуар с шоколадом во время работ на фабрике в штате Пенсильвания. Инцидент произошёл в июне 2022 года. Местные СМИ писали, что пожарным пришлось проделать в дне чана отверстие для того, чтобы помочь людям выбраться. Известно, что работники предприятия не получили травм.