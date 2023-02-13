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13 февраля, 14:30

Производителя Snickers и Twix оштрафовали после падения работников в чан с шоколадом

Кондитерскую компанию Mars Wrigley, которая производит батончики Snickers и Twix, драже M&M's и другую популярную продукцию, оштрафовали на 14,5 тысячи долларов после падения двух работников в чан с шоколадом. Об этом сообщает Управление по охране труда США.

"Работодатель не удостоверился в осведомлённости сотрудников о типе и мощности энергии, необходимых для выполнения работы", — сказано в заявлении.

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Сотрудники упали в частично заполненный резервуар с шоколадом во время работ на фабрике в штате Пенсильвания. Инцидент произошёл в июне 2022 года. Местные СМИ писали, что пожарным пришлось проделать в дне чана отверстие для того, чтобы помочь людям выбраться. Известно, что работники предприятия не получили травм.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Санкт-Петербурге 17-летний рабочий упал с крыши детсада во время чистки снега. Он попал в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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