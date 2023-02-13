Рубль обновил минимумы с апреля 2022 года

Рубль снижается к доллару, евро и юаню. Российская валюта сегодня обновила минимумы с апреля 2022 года на фоне снижения притока валютной выручки. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, по состоянию на 16:22 мск курс доллара расчётами "завтра" повышался на 24 копейки, до 73,63 рубля, евро — также на 24 копейки и достигал 78,69 рубля. Вместе с тем курс юаня расчётами "завтра" прибавлял 3 копейки, до 10,78 рубля. Объём торгов составлял 52,4 миллиарда рублей против 28,9 миллиарда по евро и 55,3 миллиарда — по доллару.