Рубль обновил минимумы с апреля 2022 года
Рубль обновил минимумы с апреля 2022 года на фоне снижения притока валютной выручки
Рубль снижается к доллару, евро и юаню. Российская валюта сегодня обновила минимумы с апреля 2022 года на фоне снижения притока валютной выручки. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Так, по состоянию на 16:22 мск курс доллара расчётами "завтра" повышался на 24 копейки, до 73,63 рубля, евро — также на 24 копейки и достигал 78,69 рубля. Вместе с тем курс юаня расчётами "завтра" прибавлял 3 копейки, до 10,78 рубля. Объём торгов составлял 52,4 миллиарда рублей против 28,9 миллиарда по евро и 55,3 миллиарда — по доллару.
Кстати, ранее Лайф писал о скором крахе доллара как резервной валюты. Неутешительный для американской валюты прогноз сделал экономист Нуриэль Рубини, который предсказал глобальный кризис 2008 года. Он рассказал, что на позиции доллара скажется обострение геополитического противостояния США и Китая.
Shutterstock