60-летний ветеран из Челябинской области попросился добровольцем в зону СВО

60-летний ветеран из Челябинской области заявил, что хочет поехать добровольцем в зону проведения спецоперации. Александр участвовал в чеченской войне, а теперь хочет отправиться на передовую помогать нашим ребятам. Об этом Ura.ru рассказали в региональном отделении Общенародного фронта.

"Александру 60 лет, но, по его словам, он полон сил и желает встать на защиту Родины. Мужчина участвовал в чеченской войне и знает, как управлять военной техникой и оружием", — сообщили в пресс-службе.

Ветеран обратился в стрим ОНФ и рассказал, что ему отказали в просьбе поехать в зону СВО из-за возраста. Однако эксперты "Народного фронта" предложили ему альтернативу — отправиться туда в качестве волонтёра и оказывать помощь и поддержку мирным жителям. Александр с радостью согласился.