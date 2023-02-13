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13 февраля, 15:30

Парализованный астраханец движением глаз создаёт "говорящие" логотипы для медиков

Общаться с миром 41-летний житель Астрахани Дмитрий Донской может лишь движением глаз: из-за редкой болезни мужчина полностью парализован. Однако страшный диагноз не помешал ему обучиться дизайну и стать востребованным профессионалом в своём деле. С помощью специальной приставки и компьютера Дмитрий делает на заказ логотипы для разных фирм и предпринимателей, рассказывает SHOT.

Удивительная история парализованного астраханца, который рисует логотипы с помощью глаз. Видео © SHOT

А недавно Дмитрий с головой увлёкся идеей, которую ему подсказала подруга Рамиля Самихова, — создание уникальных эмблем для медицинской униформы. Оригинальные и элегантные рисунки позволяют сразу понять специализацию медработника. Например, у кардиолога на груди изображён фонендоскоп в форме сердца, у педиатра — фонендоскоп-погремушка, а у стоматолога — красивый здоровый зуб.

В дружной команде Дмитрий отвечает за креатив, а Рамиля — за производство. Девушка договаривается с ателье, которые шьют форму и наносят логотипы.

"Работе посвящаю часов 8–12 в день, но мозг работает и ночью, спать не даёт. Хочется поскорее к ноуту, нарисовать идею", "прокомментировал" Дмитрий с помощью глаз.

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Ранее Лайф сообщал, что 39-летний житель Актау, Казахстан, оказался парализован после того, как на него из окна многоэтажки выбросили старый диван.

Обложка ©

SHOT

Алексей Берковиц
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