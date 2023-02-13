Парализованный астраханец движением глаз создаёт "говорящие" логотипы для медиков

Общаться с миром 41-летний житель Астрахани Дмитрий Донской может лишь движением глаз: из-за редкой болезни мужчина полностью парализован. Однако страшный диагноз не помешал ему обучиться дизайну и стать востребованным профессионалом в своём деле. С помощью специальной приставки и компьютера Дмитрий делает на заказ логотипы для разных фирм и предпринимателей, рассказывает SHOT.

Удивительная история парализованного астраханца, который рисует логотипы с помощью глаз. Видео © SHOT

А недавно Дмитрий с головой увлёкся идеей, которую ему подсказала подруга Рамиля Самихова, — создание уникальных эмблем для медицинской униформы. Оригинальные и элегантные рисунки позволяют сразу понять специализацию медработника. Например, у кардиолога на груди изображён фонендоскоп в форме сердца, у педиатра — фонендоскоп-погремушка, а у стоматолога — красивый здоровый зуб.

В дружной команде Дмитрий отвечает за креатив, а Рамиля — за производство. Девушка договаривается с ателье, которые шьют форму и наносят логотипы.