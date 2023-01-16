"Летающий" диван парализовал жителя Актау
В Казахстане подростки выбросили из окна старый диван на голову прохожему, мужчину парализовало
39-летний житель Актау (Казахстан) оказался парализован после того, как на него из окна многоэтажки выбросили старый диван. Об инциденте сообщает портал inAktau.kz.
Скорую помощь для пострадавшего вызвали очевидцы. Мужчину, который находился без сознания, доставили в местную больницу с переломом шейного позвонка. Пациента привели в чувство, но у него, со слов родных, теперь "не работают руки и ноги".
"Говорят, что там живёт многодетная семья (11 детей). Примерно во время происшествия на галерее видели подростка лет двенадцати-тринадцати. Родителей, по их словам, не было дома", — рассказал журналистам брат пострадавшего мужчины.
Напомним, что перед Новым годом в Москве 26-летняя мать выбросила годовалую дочь из окна 11-го этажа, девочку в тяжёлом состоянии госпитализировали, но спустя сутки малышка умерла.
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