"Летающий" диван парализовал жителя Актау

39-летний житель Актау (Казахстан) оказался парализован после того, как на него из окна многоэтажки выбросили старый диван. Об инциденте сообщает портал inAktau.kz.

Скорую помощь для пострадавшего вызвали очевидцы. Мужчину, который находился без сознания, доставили в местную больницу с переломом шейного позвонка. Пациента привели в чувство, но у него, со слов родных, теперь "не работают руки и ноги".