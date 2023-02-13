В Подмосковье покончил с собой экс-замначальника ГУ МВД по экстремизму Макаров

Бывшего заместителя начальника Главного управления МВД России по борьбе с экстремизмом Владимира Макарова нашли мёртвым в собственном доме. Как Лайфу сообщил источник, генерал-майор покончил с собой.

Трагедия произошла рано утром 13 февраля в подмосковной деревне Голиково. В момент происшествия в доме находилась супруга Макарова, которая позвонила сыну, а тот уже вызвал скорую помощь. Однако приехавшие на место медики смогли лишь констатировать смерть 72-летнего мужчины.

Что толкнуло Макарова на самоубийство, сейчас выясняют правоохранители. Известно, что в январе текущего года его уволили из МВД.