Слуцкий на встрече с Путиным поделился предложениями покойного Жириновского

Президент России Владимир Путин провёл встречу с руководителем фракции ЛДПР в Госдуме Леонидом Слуцким. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля. Глава государства отметил, в целом они со Слуцким регулярно пересекаются на рабочих мероприятиях и находятся в контакте, однако, как подчеркнул Путин, "отдельные встречи всегда востребованы", имея в виду, конечно, и сегодняшнюю ситуацию в стране.

Путин встретился со Слуцким. Видео © Пресс-служба Кремля

Слуцкий в свою очередь рассказал: соратники по ЛДПР впервые встретили Новый год без Владимира Жириновского, что оказалось очень тяжело, и тем не менее работа продолжается, много делается по линии волонтёрства. Партия взяла под крыло движение "Шьём для наших" по производству маскировочных сеток, балаклав и курток для бойцов с передовой. И многие предложения, которые Слуцкий принёс на встречу с президентом, оказались связаны со специальной военной операцией.

"Нужно вводить единый минимальный пакет, как мы считаем, поддержки добровольцев и мобилизованных в разных субъектах Федерации, чтобы это были единые нормы. Надо поддерживать создание ясельных групп для детишек от двух месяцев до полутора лет, дабы побуждать женщин чувствовать себя уверенно и выполнять поставленные задачи в сфере демографии", — отметил лидер ЛДПР.

По словам Слуцкого, у партии есть и другие предложения: и в сфере поддержки участников специальной военной операции и тех, кто помогает в тылу, и в том, что касается народосбережения и демографии.

"Некоторые предложения остались ещё от Владимира Вольфовича", — сказал Слуцкий.