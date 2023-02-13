В России потребовали запретить мастер-классы Хакамады, оскорбившей мобилизованных

Активисты из организации "Армия защитников Отечества" попросили запретить мастер-классы общественного деятеля и писательницы Ирины Хакамады на территории нашей страны. Соответствующее письмо было направлено председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Общественников возмутило недавнее высказывание Хакамады: в одном из интервью она, отвечая на вопрос, есть ли среди её знакомых мобилизованные, заявила, что никого, поскольку те "не идиоты".

"В связи с оскорбительными высказываниями Ирины Хакамады в адрес защитников Родины, назвавшей их идиотами, просим провести служебную проверку в отношении данной гражданки. После чего — запретить запланированные концерты с её участием в городах России", — говорится в письме на имя Бастрыкина.

Копия письма с требованием запретить мастер-классы Хакамады в РФ. Фото © LIFE