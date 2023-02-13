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13 февраля, 17:25

Известный психолог ударил сумкой по голове слушательницу семинара в Великом Новгороде

Блогер и семейный психолог Сатья Дас (настоящее имя Сергей Яковлев) во время семинара в Великом Новгороде ударил сумкой по голове одну из слушательниц. Как сообщают очевидцы, женщина сама провоцировала известного лектора: постоянно перебивала, оскорбляла, а также всячески пыталась сорвать его выступление.

Известный психолог Сатья Дас ударил сумкой по голове слушательницу семинара в Великом Новгороде. Видео © VK / Регион 53 Новости. Великий Новгород

До инцидента истеричную особу несколько раз пытались вывести из зала, но она наотрез отказывалась покидать семинар. При этом её кавалер вышел в коридор и ожидал скандальную спутницу уже там. Судя по всему, инцидент был исчерпан полюбовно.

"Ни организаторы мероприятия, ни девушка, пострадавшая от удара сумкой, к нам не обращались. Заявления не писали", — сообщили РИА "Новости" в УМВД России по Великому Новгороду.

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Кадр из видео VK / Регион 53 Новости. Великий Новгород

Наталья Исакова
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