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13 февраля, 17:23

Королева-консорт Великобритании Камилла заразилась ковидом

Королева-консорт Великобритании — супруга Карла III Камилла — заразилась коронавирусом. Об этом сообщил Букингемский дворец.

Как отметили в пресс-службе, у 75-летней королевы были симптомы простуды, а тест на CoViD-19 показал положительный результат.

Карл III выбрал эмблему коронации

Карл III выбрал эмблему коронации

Ранее Лайф рассказывал, что принц Гарри назвал супругу короля Карла III Камиллу "опасной злодейкой". В частности, он обвинил королеву-консорта в связи с тогда ещё принцем Чарльзом, которая продолжалась и в браке с принцессой Дианой.

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ТАСС / AP / Toby Melville / Pool

Варвара Романова
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