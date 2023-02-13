Королева-консорт Великобритании Камилла заразилась ковидом

Как отметили в пресс-службе, у 75-летней королевы были симптомы простуды, а тест на CoViD-19 показал положительный результат.

Ранее Лайф рассказывал, что принц Гарри назвал супругу короля Карла III Камиллу "опасной злодейкой". В частности, он обвинил королеву-консорта в связи с тогда ещё принцем Чарльзом, которая продолжалась и в браке с принцессой Дианой.