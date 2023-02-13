Wildberries заставляет работников за свой счёт закупать фирменные пакеты в пункты выдачи

Сотрудники Wildberries недовольны платными пакетами, которые их заставляют покупать за свой счёт в пункты выдачи. При этом после перепродажи маркетплейс забирает себе примерно половину выручки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Напомним, Wildberries сделал пакеты платными — от шести до 15 рублей за штуку. Сотрудники рассказали, что ежедневные закупки обходятся им как минимум в 600 рублей. Однако из этих средств компания компенсирует небольшие суммы — от 30 до 130 рублей. При этом если пакеты закончатся на точке, то сотрудника ждёт штраф.

В компании же заявили, что такая информация не соответствует действительности. Там заверили, что "на самом деле всё полностью наоборот". Согласно версии пресс-службы Wildberries, "компания компенсирует стоимость пакетов сотрудникам выше их закупочной цены".

"Таким образом, для сотрудников это не только не убыточно, но и, наоборот, является ещё одним источником денежной мотивации, мы делимся большей частью выручки от пакетов с нашими сотрудниками. Цель компании — высокий уровень сервиса в пунктах выдачи, и удобные и надёжные пакеты для покупок являются важной его составляющей", — говорится в комментарии Wildberries.