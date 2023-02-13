Стало известно, кто переубедил Карпина уходить в сборную Армении

Главный тренер РФС Валерий Карпин мог перейти в сборную Армении, но президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц лично убедил его не делать этого. Такая ситуация возникла осенью 2022 года перед продлением контракта со сборной России. Сейчас, составляя рейтинг самых влиятельных людей российского футбола, об этом написал "Спорт-Экспресс".

Как сообщает издание, Карпин уже был склонен принять решение в пользу перехода в сборную Армении, но последнее слово оставалось за Арутюнянцем. Благодаря ему 54-летний специалист продолжил работу и в клубе, и в национальной команде России. 5 ноября РФС продлил контракт с Карпиным до 2024 года.