Экс-премьер Молдавии обвинил Украину в попытке втянуть его страну в конфликт

Киевские власти на протяжении последнего года пытаются всеми возможными способами втянуть Кишинёв в конфликт с Москвой. Такое мнение высказал бывший премьер Молдавии, глава Партии развития и объединения республики Ион Кику.

"На протяжении конфликта мы видели, что некоторые официальные лица из Киева пытаются и нас втянуть в различных формах в этот конфликт… Внимание международного сообщества снижается. Чтобы подлить бензина и поднять тему, для высокопоставленных мировых политиков нужно как можно больше вовлечённых сторон", — заявил Кику в эфире телеканала N4.

По словам политика, власти Молдавии пытаются обвинить оппозицию в подготовке госпереворота. Сам он считает, что такие действия были бы бессмысленными, потому что страна оказалась бы в изоляции.

"Нельзя идти на поводу у этих лиц, которые хотят просто сохранить власть, не будет никакого подрыва государственности, никто из оппонентов партии "Действие и солидарность" (правящая партия Молдавии. — Прим. Лайфа) не хочет дестабилизировать страну — это никому не нужно", — добавил Кику.